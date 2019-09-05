Москва, , 17:58 — REGNUM США уже не смогут заставить Китай свернуть с пути превращения в великую державу, считает член Общественной палаты России, председатель Фонда изучения исторической перспективы России Наталья Нарочницкая. Об этом она заявила 5 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США, как выразился один синолог, проглядели взлёт китайского дракона. И теперь они пытаются судорожно подставить ему подножки, — сказала она. — Но Китай уже не свернёшь с пути превращения в великую державу. Этот процесс можно затормозить или сделать более сложным, но повернуть вспять не получится. Сейчас США, безусловно, остаются самой сильной, самой могущественной, самой беспардонно действующей силой, но [свой] пик они прошли. Мир идёт к многополярности. И Россию тоже не свернёшь с пути восстановления ею своей роли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и Россия, причём предпринимают такие попытки регулярно. Также она добавила, что США считают возможным делать заявления по целому ряду вопросов, которые являются внутренним делом Китая. При этом, по её словам, с подобными заявлениями Вашингтон выступает тогда, когда США «нужно показать своё доминирование в отношениях с Китаем».

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