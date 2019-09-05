Москва,
5 сентября 2019, 17:52 — REGNUM Минские договорённости могут начать выполняться только после конституционной реформы на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Здесь нужно чётко понять одну вещь: можно сколько угодно кривляться в отношении минских договорённостей, но если не будет решена главная политическая задача о внесении в конституцию особого статуса Донбасса, всё остальное можно обсуждать бесконечно», — заявил Килинкаров.
В то же время он признал, что в свете недавних заявлений представителя России в контактной группе по урегулированию конфликта, возникают основания полагать, что «определённые подвижки в минском направлении есть».
Ранее полпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украине Борис Грызлов заявил о том, что в настоящее время созданы все условия для разрешения кризиса в Донбассе на основе минских соглашений.