Москва, , 17:52 — REGNUM Минские договорённости могут начать выполняться только после конституционной реформы на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Здесь нужно чётко понять одну вещь: можно сколько угодно кривляться в отношении минских договорённостей, но если не будет решена главная политическая задача о внесении в конституцию особого статуса Донбасса, всё остальное можно обсуждать бесконечно», — заявил Килинкаров.

В то же время он признал, что в свете недавних заявлений представителя России в контактной группе по урегулированию конфликта, возникают основания полагать, что «определённые подвижки в минском направлении есть».

Ранее полпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украине Борис Грызлов заявил о том, что в настоящее время созданы все условия для разрешения кризиса в Донбассе на основе минских соглашений.