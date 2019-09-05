Москва, , 17:34 — REGNUM Каким бы масштабным ни будет скорый обмен военнопленными между Россией и Украиной, это будет лишь разовое решение общей проблемы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

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«Я всегда приветствовал любые усилия, направленные на нормализацию отношений между Россией и Украиной и тем более в вопросе обмена военнопленных. Но всё же здесь честно надо сказать, что сколь бы масштабным ни был обмен, мы всё равно столкнёмся с очередной проблемой военнопленных, если не прекратим эту войну», — заявил Килинкаров.

«Если не прекратим войну, будут новые военнопленные, снова будем решать эту проблему. Она будет бесконечной», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной, который станет «хорошим шагом к нормализации отношений между странами».