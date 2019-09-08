Элиста, , 08:01 — REGNUM Выборы главы Республики Калмыкия стартовали в 08:00 8 сентября, в единый день голосования, передает корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что, по данным на 1 июля 2019 года, численность избирателей в Калмыкии составляет 2015 тыс. 904 человека.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата — Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).

Выборы главы региона проведут с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней — всего будет использовано 22 КОИБа. В 14 территориальных комиссиях будут установлены камеры видеонаблюдения, которые будут транслировать прием протоколов от УИКов.

Проголосовать жители республики смогут вне зависимости от места регистрации — для этого нужно было подать заявление в любую ТИК, УИК, МФЦ или через портал «Госуслуг» до 4 сентября. Также есть возможность проголосовать в Москве.

Сегодня же жители Элисты выбирают депутатов городского собрания. На 24 места в горсобрании претендуют 132 кандидата.