Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM На территории Ленинградской области начались совместные тактические учения вооружённых сил России и Сербии, сообщает 5 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Сербский военннослужащий Mil.ru

В манёврах с боевой стрельбой задействован механизированный батальон вооружённых сил Республики Сербия, подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации Западного военного округа, а также подразделения инженерно-саперного полка.

Всего в манёврах примут участие свыше тысячи военнослужащих и порядка 200 единиц техники, среди которых указаны танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», а также реактивные установки залпового огня и беспилотные летательные аппараты.

Учения проходят на территории Ленинградской области на полигоне «Кирилловский».

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