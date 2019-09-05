Симферополь, , 17:17 — REGNUM Поведение Собчак объясняется просто — она знает, что ей «закон не писан», и она может говорить что угодно, потому что ей за это ничего не будет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 5 сентября крымский политолог Владимир Джаралла.

«Крайне редко, когда она переходит черту, может быть наказание, и тут она осторожна. Но на отношение к крымчанам это не распространяется. Впрочем, точно такие же слова произносят и персонажи более мелкого калибра, явно даже не думающие, что они нарушают закон, ведь эти действия попадают по действие Уголовного кодекса. Не буду повторять про открытый отказ государственных бизнес-структур России работать в Крыму, напомню лишь про то, что некоторые политические партии страны, зарегистрированные в Минюсте, открыто заявляют, что не будут работать на полуострове», — отметил политолог.

По его словам, здесь возникает вопрос уже к крымским кураторам гуманитарной политики: вместо того, чтобы выискивать крамолу в соцсетях, могли бы подать заявление в прокуратуру по этим фактам с целью проверки на предмет нарушения закона.

«Ведь в последнее время вся эта «пятоколонная публика» явно оживилась и вновь начала наступление на выбор крымчан. Они, орущие про свою приверженность правам человека, считают себя вправе решать за нас нашу судьбу. Было бы очень полезно напомнить им, что крымчане вернулись в Россию навсегда. Но, конечно, на таких как Собчак, это не распространяется, она принадлежат к «элите» и не считает себя частью народа. Для неё важнее подлизаться к врагам России, чем думать о людях, которые живут в стране, гражданством которой она обладает», — уверен Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ксения Собчак заявила украинским СМИ, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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