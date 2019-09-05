Москва, , 16:58 — REGNUM Россия делает всё больший акцент на взаимодействие с восточными партнёрами, и это в том числе отражает падение значения европейских стран на международной арене. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Этот форум — тектонический геополитический сдвиг. Геополитика с Запада переходит на Восток. Это конец Запада. Вот здесь Европа превращается в евроазиатские задворки. Чулан. Мы видим, что вся политика России, которая была направлена на восстановление нормальных отношений с Западом, равноправных партнёрских отношений (бессмысленна)», — заявил Степанян.

«Запад несамостоятелен тоже. Ни Германия, ни Нидерланды. Они не могут защищать свои национальные интересы. А вот здесь, на Востоке, формируется новый центр мира. И этот мир будет рулить мировой экономикой в дальнейшем», — подчеркнул он.

Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум с 4 по 6 сентября. В ВЭФ примут участие более 8 тыс. представителей 65 стран мира. Среди главных участников — премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, премьер-министр Японии Абэ Синдзо.