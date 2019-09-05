Москва, , 16:50 — REGNUM Для Евросоюза Украина играет гораздо меньшую геополитическую ценность, чем для России, что определяет и совершенно разную переговорную силу Киева в отношениях с Москвой и, с другой стороны, Берлином и Брюсселем. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Всегда, когда вы были с Россией, вы могли Россию шантажировать и получать от неё всё, что хотели. Вы были одним из самых сильных, богатых регионов. Вы начали враждовать, когда потеряли свой суверенитет, стали зависимы от Запада», — заявил Степанян.

По его мнению, Россия остаётся единственной страной, которая могла бы обеспечить реальный суверенитет Украины.

«Без России Украина будет вассалом, рабом Запада, как пушечное мясо, как таран против России», — добавил он.