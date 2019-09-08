Орел, , 08:02 — REGNUM Дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (№145) стартовали в Орловской области в единый день голосования 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 08:00 открылись 723 избирательных участка, в том числе десять 10 избирательных участков, в городах Орёл, Ливны и Мценск, образованы в местах временного пребывания избирателей: девять — в больницах и одно в местах содержания под стражей.

Напомним, на мандат депутата Государственной думы от Орловской области. который стал вакантным после смерти Николая Ковалёва, претендуют восемь кандидатов — Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»).

Также сегодня проходит 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, избирателям предстоит определиться с 48 депутатами представительных органов муниципальных образований. Выборы в органы местного самоуправления проходят на территории 43 избирательных участков.

Последние крупные выборы в Орловской области состоялись в сентябре 2018 года — выбирали губернатора, явка составила 57,7%.