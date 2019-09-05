Цхинвал, 5 сентября 2019, 16:46 — REGNUM Министерство обороны Южной Осетии проводит тренировки военного парада в честь Дня республики, сообщает 4 сентября пресс-служба оборонного ведомства.
Тренировки проходят на плацу 4-ой гвардейской военной базы Министерства обороны России под командованием начальника Генштаба ВСил Южной Осетии генерал-майора Виктора Федорова.
К военному параду готовятся парадные расчеты министерства обороны Южной Осетии, министерства внутренних дел, МЧС, 4-ой военной базы России.
Военный парад в честь 28-й годовщины провозглашения республики Южная Осетия пройдет 20 сентября на главной площади Цхинвала.
Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные готовят роту почетного караула Минобороны Южной Осетии