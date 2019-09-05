Ставрополь, , 16:45 — REGNUM В Ставропольском крае состоялась передача краевой и территориальным избирательным комиссиям бюллетеней для голосования на выборах губернатора Ставропольского края. Процедура проходила в издательстве «Кавказская здравница», которое занималось изготовлением бюллетеней.

Издательство является единственным изготовителем избирательных бюллетеней всех видов выборов на территории Ставропольского края, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов. По его словам, всего изготовлено 1 918 230 бюллетеней. Все они были в тот же день, 4 сентября, переданы в территориальные избирательные комиссии. Их доставка организована в сопровождении сотрудников МВД.

На каждом из бюллетеней в субботу, 7 сентября, два члена участковых избиркомов поставят свои подписи и печать избирательной комиссии. Такие меры соблюдены для того, чтобы гарантировать исключение любых манипуляций в ходе выборов.

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Напомним, выборы губернатора Ставропольского края состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Они проводятся прямым голосованием. На пост главы края претендуют пять зарегистрированных кандидатов: нынешний глава Ставрополья Владимир Владимиров («Единая Россия»), Геннадий Ефимов (ЛДПР), Николай Кряжев (КПСС), Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), Виктор Соболев (КПРФ).

Всего в день выборов на Ставрополье будут работать 36 территориальных избирательных комиссий, 1259 постоянных участковых избирательных комиссий и 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан. Впервые на выборах губернатора Ставропольского края будут работать общественные наблюдатели. ИХ число должно составить более 2,5 тыс. человек.