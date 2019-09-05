Москва, , 16:44 — REGNUM Благополучие Украины может обеспечить только политическая, экономическая и культурная близость этой страны с Россией. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Россия и Украина — это братские народы и добрые отношения рано или поздно будут восстановлены. Но желательно, конечно, чтобы раньше. А когда? Когда Украина станет суверенной», — заявил Степанян.

Он напомнил, что именно в составе единого государства с Россией Украина имела мощный промышленный, научный и культурный потенциал: после развала СССР все достижения быстро были утрачены.

«Россия — единственная страна-гарант украинского суверенитета. Без России Украина будет вассалом, рабом Запада, как пушечное мясо, как таран против России. Только с Россией Украина становилась (развитой) страной», — подчеркнул он.