Симферополь, , 16:41 — REGNUM Ксения Собчак олицетворяет довольно странную, но по-прежнему влиятельную часть российского политического класса, которая ориентирована на поддержание в стране социально-политической напряжённости. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 5 сентября член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Только ситуация перманентного кризиса позволяет этой части элиты получать максимальные прибыли. Это даже не пятая колонна, а система антироссии, тёмная сторона истеблишмента. Её интересы, представления, мировоззрение, личные предпочтения абсолютно чужды русской жизни и российским национальным интересам. И по абсурдной логике истории данная группа до сих пор удерживает в государстве и обществе влияние, позволяющее ей декларировать вещи, за которые других обычно отдают под суд», — отметил политик.

По его словам, наличие крупных финансовых и медийных ресурсов, связи в рядах либеральной бюрократии, поддержка Запада — все эти факторы пока что гарантируют им неприкосновенность.

«Государство смотрит на эту гламурную фронду сквозь пальцы, поскольку её наличие создаёт демонстрационную версию абсолютной демократии и свободы слова, особенно в глазах западных оппонентов Москвы. Власть ради либерального имиджа готова терпеть выходки всех этих политических паразитов. Но это, конечно, большая ошибка власти», — уверен Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ксения Собчак заявила в украинском радиоэфире, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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