Москва, , 16:26 — REGNUM В Госдуме приветствовали предложение по снижению ипотечной ставки в ДФО до 2% и предложили меры по поддержке молодых семей, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

«Сейчас с Дальнего Востока люди уезжают, поэтому привлекательная процентная ставка по ипотеке на уровне 2% вполне может стимулировать прекращение оттока населения», — сказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Если впоследствии будет зафиксирован еще и приток, то можно только приветствовать правильность таких решений, отметил он, указав на то, что помощь в решении жилищного вопроса также послужит фундаментом для создания новых семей.

При этом Нилов считает, что в дополнение к льготной ипотеке необходимо решать и смежные прикладные вопросы, прежде всего, увеличить возрастную планку для молодой семьи с нынешних 35 лет до 40.

«Долгое ожидание своей очереди на жилье в рамках госпрограммы «Молодая семья» приводит к превышению этого порога, и семья автоматически исключается из числа участников программы», — пояснил депутат.

Парламентарий также предлагает распространить льготные ставки по ипотеке не только на новостройки, но и на вторичное жилье.

В рамках ВЭФ президент РФ Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.