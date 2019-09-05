Калининград, , 16:21 — REGNUM Калининградский «Знаменский комбикормовый завод» выиграл грант в размере 15 млн рублей Фонда содействия инновациям, сообщила сегодня, 5 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Предприятие победило в номинации «Интернационализация» — средства будут потрачены для разработки кормовых добавок на основе растительных экстрактов, сокращающих применение антибиотиков в рационе сельскохозяйственных животных. Над проектом работают учёные Балтийского федерального университета им. И. Канта и их коллеги из Испании.

Это третий случай за последние два года, когда калининградские заявители получают такой крупный грант фонда.