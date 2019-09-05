Киев, , 16:20 — REGNUM Глава украинского Нацбанка Яков Смолий считает, что серьезное укрепление курса гривны к доллару в 2019 году обусловлено «фундаментальными рыночными факторами».

Об этом Смолий заявил сегодня, 5 сентября, на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава НБУ отметил, на курс гривны влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, рост экспорта ИТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

По его оценке, валютный рынок на Украине «остается сбалансированным».

Также Смолий подтвердил, что Нацбанк готов к снижению учетной ставки с нынешних 16,5% до 8%, обозначив главное условие:

«Цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%. Темп снижения учетной ставки… будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Нацбанке заявили, что с 6 сентября учетная ставка снижена с 17% до 16,5%.

Курс доллара на Украине в настоящий момент держится в районе 25 грн, хотя в начале года был на уровне 27 — 28 грн. По мнению экспертов, изменить ситуацию должны были риски досрочных парламентских выборов, однако в итоге после непродолжительных колебаний доллар остался на привычном уровне.