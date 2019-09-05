Вильнюс, , 16:17 — REGNUM Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 5 сентября, встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском, с которым обсудил, кроме текущих вопросов, в том числе и вопрос строительства Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба президента Литвы не уточняет подробности обсуждения этого вопроса, приводя лишь сам факт разговора на эту тему. Литва называет станцию «опасной» и готовится к «ядерной катастрофе», проводя в том числе в Литве всевозможные учения по отработке действий в условиях радиационного загрязнения. Официальный Вильнюс планирует навязать этот вопрос ЕС, утверждая, что БелАЭС — это не проблема Литвы, а «проблема всей Европы».

На встрече поднимался вопрос отношений с Россией. Науседа выразил уверенность в продолжении политики санкций против РФ. «Санкции против России должны продолжаться до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины», — цитирует слова президента Литвы его пресс-служба.

Говоря об отношениях с США, Науседа выразил желание ещё большего сближения с «главным для Литвы» стратегическим партнёром. «Важно стремиться к развитию долгосрочных и устойчивых отношений с нашим стратегическим партнером США, вырабатывать амбициозную повестку дня с достигшими наибольшего прогресса странами — участницами «Восточного партнерства», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Брюсселе Науседа заявил о необходимости наращивания вооружённых сил США в Прибалтике и заверял о готовности увеличивать финансирование армии Литвы.

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