Принесет ли визит Владимира Путина в Монголию осязаемую выгоду этой стране или окажется простой формальностью? Монгольское общество и СМИ разошлись во мнениях. О том, какова была реакция на третий визит в Монголию российского президента, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ.

Владимир Путин с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой Kremlin.ru

Улан-Батор, , 04:17 — REGNUM Пока молодежь без заметного позитива высказывалась в соцсетях, пресса выражала надежду на заметные последствия этого события. В том числе, на подписанные документы, касающиеся сотрудничества двух стран, что даст Монголии возможность построить новую электростанцию, и получить крупный кредит. Особо отмечается заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который получил оценку вплоть до «новой страницы в отношениях».

А вот местные интернет-СМИ энтузиазма ежедневных газет не разделили. Подчеркивается, что обсудить с Путиным важные вопросы стратегии у Монголии не получилось, что на деле приведет к продолжению зависимости от российских энергопоставок.

Читайте подробности в статье Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ «В Монголии спорят, был ли полезен стране визит Владимира Путина».