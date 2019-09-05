Киев, 5 сентября 2019, 16:03 — REGNUM МИД Украины осудил слова экс-президента Боснии и Герцеговины, действующего члена правительства страны Милорада Додика, сообщили 5 сентября в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.
По данным украинского МИД, Додик в интервью изданию «Русский репортёр» заявил, что Крым принадлежит России.
В МИД Украины также подчеркнули, что если политик решит посетить Крым без санкции Украины, он нарушит украинское законодательство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины вызвало временную поверенную в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи в связи с высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, который назвал конфликт в Донбассе «гражданской войной».
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Напомним, Крым вошёл в состав России в начале 2014 года по итогам референдума, на котором более 96% участников волеизъявления проголосовали за воссоединение с РФ. Поводом для референдума на полуострове стал вооружённый государственный переворот в Киеве.