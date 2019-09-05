Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури назвал неприемлемым помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили убийцы полицейского, передает 5 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

По его мнению, помилование не должно касаться лиц, осужденных за тяжкие преступления. «Это моё личное мнение. Особенно убийцу полицейского. Это неприемлемо для меня», — добавил Гомелаури.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала более 30 заключенных в честь праздника Успения Богородицы. Среди помилованных оказался убийца полицейского, что вызвало широкий общественный резонанс.

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