Киев, , 15:42 — REGNUM Намерение закрыть телеканал NewsOne на Украине является «убийством журналистики», заявил 5 сентября депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«На ваших глазах в эти минуты начинается не просто наступление на свободу слова, а убийство журналистики, — сказал в эфире телеканала Рабинович. — Они обвиняют телеканал в том, что он не тех приглашает на эфиры».

По его словам, в таком случае где-то «в недрах» Национального совета по телерадиовещанию Украины или другой структуры «должна быть еще такая функция — разрешить или нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия. Регулятор обвинил телеканал в разжигании вражды, сообщили в NewsOne.

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