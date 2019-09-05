Москва, , 15:37 — REGNUM За такие заявления, как «вернуть» Крым Украине, вполне можно было предъявить обвинение в посягательстве на территориальную целостность России, но Ксения Собчак у российских властей на особом счету, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Не очень понятна логика её построений. Если народы братские, то почему Украина не должна была возвращать Крым России, а Россия должна. Если мы братские народы, давайте воссоединимся и будем владеть Крымом вместе, как раньше.

В одном можно с госпожой Собчак согласиться, пока «возврат» Крыма невозможен, и задача нашего государства в том, чтобы это «пока» никогда не закончилось.

Если же говорить о референдуме, который, по мнению Собчак, должен предшествовать «отдаче», то чем он будет отличаться от того, который предшествовал возвращению Крыма в Россию.

Почему тот референдум Ксения считает неправильным, а этому новому поверит. А если крымчане опять проголосуют за единство с Россией, это сможет примирить Собчак с нарушением международного права, которое она усмотрела», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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