Ереван, , 15:31 — REGNUM Ереван имеет право заблокировать любым недружественным государствам получение статуса наблюдателя или партнера в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, сообщает 5 сентября издание News.am.

Замминистра выступил на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям. В рамках заседания обсуждался вопрос о ратификации второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности.

Дипломат пояснил, что поправки направлены на введение статуса партнера ОДКБ, который будет считаться более высоким, чем статус наблюдателя. Кочарян уточнил, что партнер — это страна, которая заинтересована в сближении с ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Ереван прибыла российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. 13 августа он встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ.

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