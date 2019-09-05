Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM Телеведущую Ксению Собчак, заявившую в эфире украинской радиостанции о необходимости возвращения Крыма Украине, в действительности отношения между Россией и Украиной не волнуют. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

«На самом деле Ксении Собчак, как человеку, глубоко плевать на российско-украинские отношения. Ей нужен информационный повод. Тем более, что абсурдное возвращение Крыма Украине к нормализации отношений не приведёт. Надо смотреть на эти вещи трезво и здраво. Для улучшения российско-украинских отношений нужно прекратить убивать собственный народ в Донбассе», — считает собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что заявлением об «украинском» Крыме российская телеведущая пыталась поймать «хайп», считает глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. По его мнению, Собчак так и не стала политиком, а осталась на уровне «Дома-2».

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