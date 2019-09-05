Вьентьян, , 15:36 — REGNUM Во Вьетьяне прошла встреча президентов Южной Кореи и Лаоса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках встречи на высшем уровне Мун Чжэ Ин и Буннянг Ворачит обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове.

Южная Корея и Лаос установили дипломатические отношения в 1974 году, однако после прихода к власти коммунистов, отношения между странами были разорваны. Восстановить отношения удалось лишь в 1995 году.

Также представители двух стран обменялись мнениями относительно юбилейного саммита Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Пусане в ноябре текущего года.

Кроме того, южнокорейский лидер поблагодарил Буннянг Ворочита за посещение Южной Кореи в 2002 году и открытие новой главы в отношении двух стран, а также отметил, что Лаос, имея дипломатические отношения с КНДР, выступает в поддержку мирного процесса на Корейском полуострове.