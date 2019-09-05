Израильская оборонная компания ведёт переговоры с представителями украинского военно-промышленного комплекса об участии в модернизации истребителей МиГ-29 ВВС Украины. Речь идёт о компании Elbit Systems. Об этом пишет Forecast International.

МиГ-29 ВВС Украины (cc) Вєталь

Иерусалим, , 15:19 — REGNUM По информации минобороны Украины, истребители МиГ-29 «получат принципиально новые возможности и новейшее вооружение» в результате их обновления. В рамках этих усилий может быть модернизировано до 11 МиГ-29.

Ожидаемая стоимость капитального ремонта составит 40 миллионов долларов за самолёт. Общая сумма контракта может составить около 440 миллионов долларов. Пока же контракт не подписан. Ни одна из сторон публично не комментирует переговоры на эту тему.

Один самолёт, служащий прототипом для программы модернизации, уже прошел капитальный ремонт. Украина намерена начать модернизацию значительной части своего самолётного парка в 2020 году.

Следует заметить, что президент США Дональд Трамп в конце августа 2019 года заморозил выделение военной помощи Украине. Речь идет о сумме в 250 миллионов долларов. Дано поручение провести анализ, каким образом используется эта помощь, и как это соотносится с интересами США.