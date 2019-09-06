Визит советника президента США Джона Болтона в Киев в конце августа имел целью справиться с проблемой, которую Украина нежданно-негаданно преподнесла Вашингтону. О том, как Киев ухитрился подложить крупную свинью своему сюзерену, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Промышленность Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, , 02:03 — REGNUM Беда для США пришла на Украину в виде очередной китайской инициативы. Пекин серьезно нацелился на приобретение украинской компании «Мотор Сич», планируя таким образом улучшить свое положение с обеспечением потребности в авиационных двигателях. До сих пор тема авиационных двигателей военными экспертами слабым звеном, а с приобретением «Мотор Сич», наследовавшего славным советским традициям, эта дыра могла бы и закрыться.

Разумеется, такое развитие событий не входит в планы США, вот и Джон Болтон вынужден, похоже, намекнуть об этом Киеву. Прекращение поставок двигателей от «Мотор Сич» в Россию после 2014 года вызвало в российском военпроме проблемы, преодоленные лишь через три-четыре года. Но тогда украинцы поверили, что за антироссийский жест им будет заплачено звонкой монетой. А что же теперь?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Киев: Джон Болтон в свете воспоминаний о Мадлен Олбрайт».