Министр обороны Франции Флоренс Парли подписала приказ об учреждении и организации Космического командования (Commandement de l'Espace — CDE). Космическое командование создается в составе ВВС Франции. Об этом сообщается на сайте военного ведомства страны.

Париж, , 15:17 — REGNUM Численность персонала Космического командования составит 220 человек. Они будут базироваться в Тулузе. Далее последует переименование военно-воздушных сил Франции в воздушно-космические силы.

Космическое командование будет подчиняться начальнику штаба ВВС. Он, в свою очередь, будет получать указания от начальника генерального штаба вооруженных сил Франции, который отвечает за планирование, согласование военных возможностей и за проведение военных операций.

Командование будет нести ответственность за разработку и осуществление военно-космической политики, а также за оперативную и организационную работу в космической сфере.

По мнению министерства обороны Франции, космос является важнейшей областью для функционирования общества, а также для военных операций французских вооруженных сил. С созданием нового командования министерство исполняет стратегические директивы президента Французской Республики в той сфере, которая стремительно изменяется и где множатся угрозы.