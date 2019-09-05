Киев, , 15:12 — REGNUM Скорее всего в Киеве будет двоевластие, поскольку президент Украины Владимир Зеленский назначит нового председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 5 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Наиболее вероятный сценарий, что команда нового президента назначит нового руководителя городской государственной администрации в Киеве и начнется двоевластие. До выборов в Киеве будет политическое и управленческое противостояние. После выборов власть в Киеве опять будет в одних руках», — прогнозирует Фесенко.

При этом он допускает, что мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко «пойдет на поклон» к Зеленскому, чтобы остаться на посту до местных выборов 2020 года.

«Теоретически вероятно, что Кличко пойдет на поклон к Зеленскому, выполнит определенные условия и тогда останется руководителем администрации… Зеленский не доверяет всем людям Порошенко. Не важно, когда их назначал Порошенко, какие сейчас отношения этих людей с Порошенко, но он не доверяет людям Порошенко. Это главный мотив», — считает Фесенко.

По его словам, бизнес-группы близкие Зеленскому хотят укрепить влияние в Киеве.

«Дальше действуют другие мотивы, в частности представителей бизнес-групп в окружении Зеленского, которые хотят укрепить свое влияние в Киеве. Сама по себе ситуация двоевластия в Киеве будет негативной… Это помешает нормальной управленческой ситуации», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство направило в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя КГГА. По его словам, в столице «до сих пор существуют коррупционные группы влияния», которые сильно влияют на деятельность администрации.

30 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что предложил мэру Киева отказаться «от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем». Богдан отметил, что ему предлагали 20 млн долл за то, чтобы отставить Кличко на посту председателя КГГА.