Киев, 5 сентября 2019, 15:12 — REGNUM Скорее всего в Киеве будет двоевластие, поскольку президент Украины Владимир Зеленский назначит нового председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 5 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
При этом он допускает, что мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко «пойдет на поклон» к Зеленскому, чтобы остаться на посту до местных выборов 2020 года.
По его словам, бизнес-группы близкие Зеленскому хотят укрепить влияние в Киеве.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство направило в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя КГГА. По его словам, в столице «до сих пор существуют коррупционные группы влияния», которые сильно влияют на деятельность администрации.
30 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что предложил мэру Киева отказаться «от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем». Богдан отметил, что ему предлагали 20 млн долл за то, чтобы отставить Кличко на посту председателя КГГА.