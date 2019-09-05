Ташкент, , 15:10 — REGNUM Российская корпорация «Росатом» зарегистрировала филиал в Узбекистане — офис расположится рядом со зданием «Узатом». Об этом заявил президент международной сети «Росатом — международная сеть» Александр Мертен, сообщает 5 сентября издание Kun.uz.

Официальная церемония открытия офиса «Росатома» в Ташкенте должна состояться в ближайшее время. Мертен отметил, что узбекистанский офис российской госкорпорации станет одним из самых больших филиалов.

Напомним, в Узбекистане планируется построить АЭС, состоящую из двух блоков ВВЭР-1200 поколения «3+». Запуск первого энергоблока запланирован на 2028 год, второго — на 2030 год.