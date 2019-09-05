Владивосток, , 15:10 — REGNUM Возможное возвращение России в международный клуб G8 обсудили на встрече во Владивостоке в рамках ВЭФ президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга 5 сентября на брифинге.

В рамках международной повестки лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопрос о присоединении России к «Группе семи», пояснил он.

Сам Абэ, выступая на пленарном заседании ВЭФ, не стал раскрывать заявлений президента США Дональда Трампа о G8, прозвучавших на недавнем саммите в Биаррице. Японский премьер лишь отметил, что напомнил о важной роли России в международных вопросах, когда сам выступал на французском саммите.

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