Вильнюс, 5 сентября 2019, 15:09 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 5 сентября, продолжает свой визит в Брюссель, встретился с избранным председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой попросил не снижать финансирования литовских проектов в будущей финансовой перспективе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он выразил уверенность, что различные литовские проекты должны получить не только «особое внимание в повестке дня Евросоюза», но и «должное финансирование из бюджета ЕС».
Напомним, начиная с 2021 года дотации ЕС Литве начнут значительно сокращаться, а, например, столица страны Вильнюс и вовсе признана Брюсселем развитым регионом и теперь уже Вильнюс должен помогать менее развитым областям ЕС. Таким, как большая часть Греции, южной Италии и южной Испании.
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