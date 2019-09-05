Вильнюс, , 15:09 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 5 сентября, продолжает свой визит в Брюссель, встретился с избранным председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой попросил не снижать финансирования литовских проектов в будущей финансовой перспективе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Финансирование политики сплочения, сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, развития инноваций, энергетической безопасности являются приоритетными вопросами для Литвы. Учитывая первоначальное предложение комиссии о значительном сокращении выделяемых Литве средств в рамках политики сплочения и сельского хозяйства, я предложил новому председателю пересмотреть наши аргументы и, соответственно, первоначальную позицию комиссии», — сказал Науседа после встречи. Его слова цитирует пресс-служба президента Литвы.

Он выразил уверенность, что различные литовские проекты должны получить не только «особое внимание в повестке дня Евросоюза», но и «должное финансирование из бюджета ЕС».

Напомним, начиная с 2021 года дотации ЕС Литве начнут значительно сокращаться, а, например, столица страны Вильнюс и вовсе признана Брюсселем развитым регионом и теперь уже Вильнюс должен помогать менее развитым областям ЕС. Таким, как большая часть Греции, южной Италии и южной Испании.

Читайте ранее в этом сюжете: Брюссель распорядился Вильнюсу дотировать Грецию, Испанию и Италию