Рим, , 15:09 — REGNUM 44% граждан Италии не доверяют новому правительству страны, обратной точки зрения придерживаются 32% граждан, сообщает Termometro Politico в четверг, 5 сентября, со ссылкой на опрос Noto.

При этом большинство граждан страны полагает, что новое правительство не будет работать долго: 25% считают, что правительство продержится до конца 2019 года, 23% — до конца 2020 года. Лишь 15% полагают, что нынешняя коалиция будет работать до следующих выборов, которые должны пройти весной 2023 года.

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Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющим поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента в свою очередь отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.