Париж, , 15:07 — REGNUM «Эммануэль Макрон хочет взяться за дело спокойно. Чтобы заняться требующей деликатности пенсионной реформой, он будет действовать не торопясь, — пишет сегодня, 5 сентября, испанское издание El Pais. — Президент Французской республики выучил урок, преподанный «желтыми жилетами», бунт которых продемонстрировал отсутствие связи с частью граждан страны. В этом rentrée, в начале нового политического периода, он готов услышать профсоюзы и открыт к диалогу с гражданами. На руках у него хорошие карты. Оппозиция затаилась, популярность восстановлена, а экономика пока сопротивляется глобальным угрозам».

«Ничего не решено», — сказал Макрон несколько дней назад. Именно с таким настроением президент и его правительство готовят реформу, которая грозит Франции очередными уличными протестами, считает испанское СМИ. Если все пройдет успешно для французского лидера, реформа станет одной из главных составляющих его наследия по итогам пятилетия.

«Речь идет не столько о пенсионной реформе, сколько о полной реорганизации», — заявил в среду, 4 сентября, премьер-министр Эдуар Филипп в завершение рабочего совещания правительства, длившегося свыше четырех часов.

На нем принималось решение насчет приоритетов этого периода. «Реорганизация не будет осуществляться поспешно или навязываться сверху», — добавил глава правительства. Из этого El Pais делает вывод, что Елисейский дворец решил отказаться от прежних методов в пользу осторожности, большей скромности и желания слушать.