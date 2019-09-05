Москва, 5 сентября 2019, 15:03 — REGNUM Позиция против жесткого сценария Brexit, которой придерживаются авторы инициативы, имеет право на существование. В конце концов, именно за это много месяцев боролась экс-премьер Тереза Мэй, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Как сообщало ИА REGNUM, британский парламент поддержал идею переноса сроков Brexit, если не будет достигнуто соглашение с Евросоюзом.
Это идет вразрез с точкой зрения премьер-министра страны Бориса Джонсона. Он считает, что Лондон, несмотря ни на что, должен 31 октября выйти за пределы ЕС.
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