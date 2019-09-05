Киев, , 15:02 — REGNUM Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия. Об этом 5 сентября говорится на сайте телеканала.

«Регулятор обвинил телеканал NewsOne в разжигании вражды и попросил суд отобрать у него лицензию на вещание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Нацсовета единогласно проголосовали за данный вердикт.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал NewsOne планировал провести неполитический телемост между Россией и Украиной вместе с телеканалом «Россия 1». Столкнувшись с давлением со стороны националистов, телеканал отменил мероприятие. Тем не менее, украинские политики начали требовать лишить телеканал лицензии, а генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело.

Читайте также: На Украине могут аннулировать лицензию телеканалу NewsOne