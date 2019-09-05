Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Свердловской области пожарную безопасность на избирательных участках во время выборов в единый день голосования будут обеспечивать более 400 сотрудников МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Свердловской области спасательный гарнизон с вечера 7 сентября по 09:00 по местному времени 9 сентября будет нести службу в режиме «повышенной готовности».

Напомним, что в регионе выборы пройдут в 27 муниципалитетах и городских округах. Ранее сотрудники МЧС провели инструктаж с ответственными за организацию выборов лицами, а также провели специальные занятия по отработке действий в случае возникновения внештатных ситуаций.