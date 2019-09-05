Донецк, 5 сентября 2019, 15:18 — REGNUM Депутаты Народного совета ДНР поддержали в первом чтении проект закона о запрете героизации украинских организаций, сотрудничавших с нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщили 4 сентября в пресс-службе Народного совета ДНР.
В тексте законопроекта перечислены все украинские националистические организации, работавшие на немцев в 40-е годы XX века.
Законопроект отправился на доработку, и возможно будет принят с учётом всех поправок и предложений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность в связи с ростом на Украине популярности главаря Организации Украинских Националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
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