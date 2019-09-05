Москва, , 14:54 — REGNUM Можно твёрдо утверждать, что Российская Федерация в отношениях с Китайской Народной Республикой выступает как полноправный партнёр, имеющий положение стратегического участника равного паритетного сотрудничества, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Двусторонние российско-китайские отношения строятся на началах взаимовыгодного взаимодействия, которое развивается уже 70 лет.

Стоит отметить качественные совместные шаги Китая и России, которые демонстрируют достижения в таких сферах, как финансы, борьба с терроризмом, оборонные технологии, авиастроение, образование, молодежная политика, культура и др.

Анализ ситуации показывает, что договорные связи между представителями бизнеса КНР и РФ расширяются, несмотря на действия противников такого сотрудничества.

Можно говорить о серьезном положительном векторе формирования российско-китайских отношений на современном этапе благодаря продуманной взвешенной политике руководства двух стран.

Успешное развитие взаимных отношений России и Китая базируется на стратегических целях, которые присутствуют как у Китая, так и у России и во многом являются общими», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что разговор в терминах «старший брат» о России и Китае неуместен.

Читайте также: Лавров ответил на вопрос о «старшем китайском брате» для РФ