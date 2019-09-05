* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 14:48 — REGNUM Поднимать вопрос об исключении представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из террористических списков ООН по рано, заявил 5 сентября замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, сейчас по договоренности стран ООН временно исключают из списков тех, кто участвует в переговорах.

«Они в списках ООН, и исключить их не так просто, это вопрос года на три вперёд. Не стоит спешить», — цитирует ТАСС Сыромолотова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель Соединённых Штатов по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что Вашингтон и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся на пороге соглашения, которое позволит снизить уровень насилия в стране и создаст афганцам условия, позволяющие сесть за стол переговоров и установить прочный мир.

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