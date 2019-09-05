В Польше под покровительством премьер-министра Матеуша Моравецкого создана ещё одна структура информационной войны — «министерство героев». Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 14:47 — REGNUM Организация будет осуществлять поддержку информационных мероприятий по истории Второй мировой войны и распространение «знаний о героях борьбы с тоталитаризмом».

«Проект, реализуемый в виртуальном пространстве, направлен на упорядочение исторического наследия, переданного нашими героями наследникам бело-красных (поляков — ред.). Тем самым он является частью нашего сотрудничества с государством в области исторической политики», — заявила Агнешка Василевская, президент фонда «Агентство развития промышленности», являющегося учредителем новой структуры.

«Нас никто не может упрекнуть в том, как мы вели себя в ситуации угрозы жизни и потери свободы, потому что смелость у нас в генах. И мы боремся за нашу свободу и за свободу других, как написано на польских знаменах. Вникая в полные трагизма судьбы семей того времени, можно обнаружить, что почти в каждой из них мы находим примеры героизма», — заявил автор идеи «министерства героев», владелец сети магазинов «патриотической» одежды RED IS BAD Павел Шопа.

Инициатива является хорошим примером частно-государственного партнёрства, бизнеса на патриотизме. Как соотносится название магазинов («Красный — это плохо») с тем фактом, что половина польского флага — красного цвета, не поясняется.