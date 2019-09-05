Киев, , 14:55 — REGNUM Посольство США на Украине поздравило Украину с началом работы Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ). Соответствующее сообщение появилось 5 сентября на официальной странице посольства в социальной сети Twitter.

«Мы поддерживаем надежду украинского народа на то, что суд будет честным и независимым и будет укреплять верховенство права в Украине», — сказано в поздравлении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы ВАСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых дел, которое рассмотрит суд, может стать дело экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов страны Виктора Канцурака. Чиновника подозревают в подаче недостоверной декларации о доходах.

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