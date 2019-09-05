Киев, 5 сентября 2019, 14:55 — REGNUM Посольство США на Украине поздравило Украину с началом работы Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ). Соответствующее сообщение появилось 5 сентября на официальной странице посольства в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы ВАСУ.
Читайте также: На Украине начал работу Высший антикоррупционный суд — Зеленский
Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых дел, которое рассмотрит суд, может стать дело экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов страны Виктора Канцурака. Чиновника подозревают в подаче недостоверной декларации о доходах.
Читайте также: Среди первых ВАСУ может рассмотреть дело экс-замминистра Канцурака