Сухум, , 14:42 — REGNUM Заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Фарит Мухаметшин и член этого же комитета Алексей Кондратьев отправятся в Абхазию в качестве международных наблюдателей на втором туре выборов президента республики. Об этом 5 сентября Кондратьев сообщил в интервью РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 августа состоялись выборы президента Абхазии, за которыми наблюдало более 60 международных представителей, в том числе из Германии, Китая и Турции. Наблюдатели отметили демократичность проведения абхазских выборов и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Согласно итогам первого тура выборов, во второй тур голосования прошли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей. Процент явки составил 65,18%.

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Избирательные участки будут открыты в Абхазии, а также Москве и Черкесске.

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