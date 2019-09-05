Владивосток, , 14:41 — REGNUM Предложение Токио об организации на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи министров иностранных дел РФ и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно будет рассмотрено. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

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Дипломат уточнил, что предложение было сделано японской стороной сегодня, 5 сентября.

«Такое предложение […] будем рассматривать с учётом графика Сергея Лаврова», — уточнил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 4 сентября, в ходе мероприятий Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась беседа заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, связанные с подготовкой российско-японской встречи на высшем уровне на полях ВЭФ.

Напомним, 74-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций откроется 17 сентября.

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