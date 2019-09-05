Париж, , 14:40 — REGNUM Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Монтшалин заявила, что новая отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) не решит «проблему» и выход без заключения соглашения остается «очень возможным», сообщает Le Figaro.

«Когда я слышу, как британцы говорят: «дайте нам еще три месяца, и мы решим проблему». Мы видим, что ни шесть месяцев, ни три не решат проблему. Им нужно знать, чего они хотят», — заявила Амели де Монтшалин в эфире французской радиостанции.

«Сегодня мы немного в безвыходной ситуации. Ясно, чего они не хотят, всегда трудно понять, чего они хотят», — отметила госсекретарь по европейским делам при МИД Франции.

По её словам, Франция продолжает готовиться к Brexit без заключения сделки, потому что такой исход 31 октября очень возможен.

Напомним, первоначально запланированный на 29 марта 2019 года, Brexit уже дважды откладывался из-за отсутствия единогласия внутри британского парламента.

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