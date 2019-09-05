Владивосток, , 14:49 — REGNUM Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что совместное объявление о принятых решениях будет сделано в ближайшее время. Договоренность об этом есть с действующими властями Украины.

Путин назвал деятельность Медведчука «святым делом», успешной конвертацией добрых отношений в гуманитарные акции и конкретные дела. Медведчук сказал, что жители Украины ждут, когда президенты Путин и Зеленский поставят точку в обменном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин уверен в неизбежности нормализации отношений с Киевом. Однако в ближайшей перспективе взаимодействие во многом зависит от действующей украинской власти, полагает он.

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