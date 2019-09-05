Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, заявившая об «украинском» Крыме, так и не стала политиком. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, комментируя высказывание Собчак в эфире украинской радиостанции.

Собеседник агентства считает лишним возвращаться к вопросу, ответ на который в 2014 году дали жители полуострова.

«Это не шоу-бизнес, это реальная жизнь и судьбы реальных людей. Подобные заявления — это показатель того, что Ксения Собчак так и не стала политиком, а осталась на уровне «Дома-2» и «хайпа», — считает Хуруджи.

Напомним, заявление Собчак глава Ассоциации защиты бизнеса расценил как попытку «хайпануть» и понравиться аудитории.

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