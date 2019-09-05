Милан, Италия, , 14:37 — REGNUM Прокуратура Италии открыла уголовное дело против бывшего главы МВД, лидера «Лиги» Маттео Сальвини, передает Mediaset в четверг, 5 сентября.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Сальвини обвиняют в клевете по отношению к Кароле Ракете, капитану корабля Sea-Watch 3, незаконно доставлявшего в Италию нелегальных мигрантов.

Дело передано в прокуратуру Милана — по месту жительства Сальвини.

Сторонники «Лиги» считают это преследование политическим. В бытность Сальвини министром прокуратура также регулярно выступала против него. Преследовать нужно нарушителя итальянских законов, а не того, кто эти законы защищал и якобы позволил себе слишком резкие комментарии, полагают в «Лиге».

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Летом 2019 года итальянский суд арестовал корабль Sea-Watch 3 за нарушение закона и доставку в страну нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии, а также за неповиновение приказам береговой охраны.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после формирования нового правительства Италии без «Лиги» новые власти страны как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.