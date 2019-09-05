Владивосток, 5 сентября 2019, 14:35 — REGNUM Отношения России и Украины полностью нормализуются в исторической перспективе, этот процесс неизбежен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме.
По его словам, в России и на Украине живут части одного и того же народа. Но в ближайшей перспективе отношения Москвы и Киева во многом будут зависеть от действующего украинского руководства.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил о финализации переговоров, которые Россия и Украина ведут в отношении обмена удерживаемых лиц.
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