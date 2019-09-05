Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM Заявлением об «украинском» Крыме телеведущая Ксения Собчак пыталась поймать «хайп». На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, что заявление Собчак — это попытка хайпануть и понравиться аудитории, в которой задавался вопрос. Зачем возвращаться к теме, по поводу которой уже выразили мнение жители этой территории? Те, кто там живёт, растит детей, занимается бизнесом и платит налоги», — сказал собеседник агентства.

ИА REGNUM ранее сообщало, 4 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» Собчак завила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.